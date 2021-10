Augusta ASSA

Bonjour,





j'aime et j'adore mon travail,en quatre mots :accueillir, informer, conseiller et vendre.Conseiller et orienter le client ,leur proposer des formules adaptées à leurs attentes. maintenir le contact en les appelant de temps en temps;J'aime travailler en équipe, je suis très conviviale et je m'adapte facilement à toutes les situations qui se présentent à moi.

Je suis agent de voyaes dans une agence de voyages à Abidjan

mes diplôme dans le domaine du tourisme:



Niveau 1 IATA /FUAAV

Niveau 2 IATA /FUAAV



Mes compétences :

Amadeus