Augustin D'ALMEIDA

Afiavi Mag,de vocation interculturelle, s’inscrit dans l'esprit de la promotion documentée des Cultures du Sud et du Monde, avec une mise à l'écart de l'exotisme et du sectarisme.

Les Cultures du Monde bougeant sans cesse, proposant de nouvelles figures emblématiques, recomposant des paysages culturels qui induisent souvent des mutations, le Magazine reste attentif à cette dynamique, qu’il souhaite faire partager en s’ouvrant à la collaboration avec les organismes et institutions qui favorisent la diffusion et la promotion de ces cultures. De ce fait il reste partenaire des différents festivals nationaux et internationaux, ainsi que des associations culturelles diverses, etc.



La ligne éditoriale du Magazine est orientée vers l'anthropologie, la littérature, l'histoire, l'art, la musique, la chronique de livres et des CD, etc.



+d'infos: afiavimag.com



mail: rédaction.afiavimag@gmail.com