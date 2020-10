Augustin DE SOUZA

Après une formation initiale littéraire, je me suis orienté en philosophie et sciences sociales appliquées et ai été major de ma promotion en licence, 1984.



De 1984 à 1991 à l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, j'ai préparé puis obtenu successivement

-le 2ème Certificat de Maîtrise de Méthodologie esthétique, mention B

-la Maîtrise de philosophie, mention TB,

-le D.E.A de Philosophie de l'art et de la culture, mention TB.

Doctorant de 1987 à 1991 en philosophie politique, sous la direction de Louis Sala-Molins, j'ai été, m'emparant du sujet suivant : "La théorie de la justice chez John RAWLS et la critique de l'Etat contemporain africain".

Autres cadres de réflexion et de recherches donnant lieu à publication après soutenance :

-en MAITRISE, "La dimension esthético-érotique chez Marcuse ou l'univers transprométhéen : critiques et limites"

-en D.E.A , "La désublimation répressive en Afrique noire : enjeux socio-culturels et politiques ".

C'est, au-delà de l'exercice cognitif, un véritable engagement puisque dans ces années, l'étudiant militait auprès des mouvements d'émancipation humanistes ; contribuant à la vie estudiantine, en tant que membre de la Délégation des Comités des Résidents de la Cité Universitaire Internationale de Paris et à la conscientisation politique dans les activités du bureau exécutif du Comité d'Initiative pour le Fédéralisme en Afrique Noire, CIFAN.

Depuis 1988,

j'interviens en B T S, toutes sections, en Culture générale et expression ; auprès des CAP et Bac professionnel en français. J'anime, par ailleurs, des séances de communication dans l'entreprise et de remise à niveau dans le cadre de la formation continue.

Entre autres participations aux jurys d'examen, je fus membre de celui du B T S Banque, "Actions bancaires appliquées"



Enfin, j'ai également enseigné la philosophie en classe terminale et ai préfacé en 2011 l'ouvrage : "Le rire carnavalesque dans les romans de Sony Labou TANSI", Daniel Matokot, Paris, l'harmattan.