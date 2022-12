Augustin STANCIU

En 1994, j'ai commencé comme directeur des ventes pour les produits P&G, Johnson&Johnson et Sara Lee, puis j'ai occupé des postes tels que directeur de site et directeur régional.

Jusqu'en 2000, je recrutais et gérais des équipes de 12 à 14 personnes.

Très bons résultats tant en termes de qualité que de quantité.

Entre 2000 et 2002, j'ai dirigé ma propre entreprise, qui s'occupait du commerce de produits d'entretien, de cosmétiques et de détergents ainsi que du montage de rouleaux de fenêtres.