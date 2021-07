Augusto AUGUSTO (AUGUSTO SCARANI REZZA)

BREF RELATION

Je m'appelle Augusto et je suis arrivé avec ma famille d'Uruguay début 2019.

Après avoir étudié diverses carrières et travaillé dans diverses entreprises, j'ai décidé de traverser l'Atlantique et de vivre en Europe.

Il avait l'intention de vivre en Espagne depuis longtemps, mais il avait un bon travail, de jeunes enfants et des animaux domestiques, et il était très difficile de mettre cette décision à exécution ; jusqu'au jour où nous avons décidé de sortir de notre zone de confort et de changer de vie, car nous ne vivons pas éternellement.

Nous avons pris des risques, ma femme a quitté son entreprise et j'ai quitté mon travail après presque vingt ans dans une grande entreprise, mais le tout pour atteindre notre objectif, et nous voilà en train de commencer une nouvelle vie.

J'ai de l'expérience dans divers départements et secteurs tels que la comptabilité, l'administration, les ventes, le contrôle des stocks, la logistique et le service à la clientèle.

J'ai étudié deux diplômes en commerce international et j'ai étudié plusieurs années à la Faculté des sciences économiques d'Uruguay.

Je me considère comme une personne dynamique, active, responsable, ordonnée, organisée, persévérante et

Je suis toujours de bonne humeur.

J'ai travaillé avec de grandes équipes de personnes mais je travaille aussi seul, étant une personne très extravertie mais en même temps sérieuse et localisée.

Je peux apporter de l'expérience, du dynamisme, de l'organisation et beaucoup d'envie de travailler dans n'importe quel domaine ou domaine. J'aime travailler sous pression mais aussi très bien m'organiser lorsqu'il y a des processus répétitifs.

La vérité est que j'aime beaucoup travailler et j'ai fait partie de différentes équipes de personnes, en apprenant toujours mais aussi en enseignant.

OBJECTIFS

J'aimerais faire partie d'une entreprise sérieuse et responsable qui encourage le travail d'équipe, qui offre sécurité et stabilité d'emploi et qui s'engage dans le développement personnel de ses employés.

QUALIFICATIONS

J'ai des connaissances en administration, comptabilité, logistique, vente, classement, bureautique, ERP, service client, achats, douane et commerce extérieur.