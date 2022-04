Aurélia BADYLAK

Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine des assurances, de la vente, j’ai souhaité réorienter ma carrière vers les métiers du maquillage, pour lesquels je me passionne depuis plusieurs années

En effet, en parallèle de mes différents emplois, j’ai toujours été une adepte du Mak up et tout ce qui est lié au monde de la beauté et j’ai créé une page facebook sur le maquillage et la coiffure « Or&lia Make up / Coiffure ».

Etant une personne très manuelle, j’aime embellir, créer et prendre soin des autres. Je sais conseiller les gens et pas je suis capable de conseiller les gens sur leur image, des les maquiller, de faire des créations capillaires sur des perruques. Enfin, j'aime travailler avec des personnalités et des savoir-faire différents et en équipe.

J’ai suivi l’an passé la formation de maquilleuse professionnelle / perruquière / plasticienne à l’atelier du Griffon à Villeurbanne et obtenu mon diplôme en juin 2017.



Lors de ma formation j’ai effectué plusieurs stages, mise en beauté, maquillages sur enfants dans un centre de cancérologie ainsi que maquiller des comédiens pour des spectacles de noël. Le stage qui à été le plus instructif à été les deux semaines passées au parc Disneyland Paris où j’ai pu voir de nombreuses techniques lié au maquillage et à la préparation des perruques.



Mes précédentes expériences professionnelles chez Vorwerk en tant que vendeuse pour thermomix, chez Humanis en tant que gestionnaire de dossier, chez Orange Business Service en tant que Conseillère , m’ont permis d’acquérir des compétences dans différents domaines comme le commerce, la gestion, l’administratif ou la vente. Je suis une personne polyvalente qui saura s’adapter rapidement au fonctionnement d'une équipe et d'une entreprise.



Mes compétences :

Maquiller

Coiffer