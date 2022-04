Aurélia BONNETON

Le Groupe Exer est un Distributeur à valeur ajoutée spécialisé en solutions B2B de sécurité informatique, de mobilité et de stockage et sauvegarde des données.



Exer devient distributeur de la gamme Arkoon

NETASQ réitère sa confiance en Exer et lui confie la distribution de sa gamme Arkoon.

A partir d'aujourd'hui, profitez de la valeur ajoutée d'Exer et de la technologie d'ARKOON !



Sécurité : Arkoon-Netasq/F-Secure/Tibco LogLogic/Barracuda Networks/DenyAll/Lumension/Ironkey

Mobilité : Aruba Networks/ShoretTel/Ucopia Communications/Lancom/AirMagnet/Aver/NComputing

Stockage : Overland Storage/WD/Synology/Emulex/Atto/Barracuda Storage



Mes compétences :

Prospection