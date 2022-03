Aurélia BRUMM

J'ai occupée pendant 11 ans le poste d' opératrice de saisie / préparatrice de commandes dans la société Maximo à Holtzheim (67).

Ce poste m'a permis d’acquérir les notions de travail d'équipe tout en étant autonome dans les tâches à accomplir, le respect des consignes et le challenge des performances à atteindre. Il m'a également permis de développer mon sens de la rigueur et de l'organisation.



Afin de suivre mon mari muté en Lorraine, j'ai du démissionner en décembre 2014.

Dans un premier temps, souhaitant étudier la faisabilité de concrétiser un projet professionnel, j'ai profité de mon inscription à Pôle Emploi pour m'appuyer sur les prestations OPCRE et EPCE proposées.

Ce projet ne pouvant finalement pas aboutir, je me recentre désormais sur la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

Autonomie

Dynamique

Rigueur