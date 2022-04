Aurélia BUSNEL

Spécialiste des études marketing dans l’univers de la Grande Consommation :



- Gestion de projets d’études pour des leaders FMCG :

+ réflexion et recommandation méthodologique

+ aide à l’interprétation des résultats

+ recommandations finales opérationnelles et orientées « pour action »

+ conseil marketing



- Coordination de projets France / Europe



- Spécialiste des tests quanti ad hoc :

+ Innovation : concept screening, nouveau produit, MTS…

+ Packaging tests

+ Points de vente : merchandising, in-store material, shopper…

+ Tests organoleptiques

+ Autres études ad hoc : trade off, études quali...



- Spécialiste de la connaissance du consommateur – shopper et du processus de décision en rayon



- Gestion de la relation client

- Gestion des relations avec les fournisseurs internes et externes

- Gestion budgétaire des études





Mes compétences :

Consumer Insights

Quantitative research

FMCG

Market research

Panels

Consumer behaviour

Qualitative research

Shopper marketing