Aurélia CANTON

Historiquement grossiste et distributeur, Kontiki est devenu développeur de marques à succès.

En assurant la distribution exclusive de Diddl en France depuis 1994 et de TOPModel depuis 2008, Kontiki s’est imposé comme le distributeur de marques tendance à l’adresse de toute la famille.

Nos marques sont présentes dans les carteries, boutiques cadeaux, enseignes culturelles et jouets, grandes surfaces et magasins indépendants.

Toujours en veille, Kontiki accueille régulièrement des marques à fort potentiel : TOPModel, Plus-Plus, Kimmidoll Junior, My Style Princess, Horses Dreams, Kimmidoll Collection, Miss Melody, Mugs MyName, Watchover Voodoo, Ylvi & The Minimoomis …

Notre portefeuille de marques est en perpétuelle évolution afin de répondre aux exigences toujours nouvelles des consommateurs.



Contact presse : presse@kontiki.fr



L'univers Kimmidoll, 3 marques, 3 cibles, 3 univers graphiques différents pour une multitude de possibilités.

Découvrez les opportunités de développement et devenez notre partenaire licencié.



Contact licences : licence@kontiki.fr