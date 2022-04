Aurelia CARNEIRO

Bonjour ,



Je vous propose ma candidature à ce jour, en espérant qu'elle puisse convenir à vos attentes.



Vous pourrez constater sur mon CV que j'ai pu exercer différents postes assez distincts les uns des autres. Ils m'ont permis d'apprendre et d'évoluer dans plusieurs domaines et de faire de moi une personne professionnellement complète.



Mon dernier poste en tant qu'assistante des ventes m'a montré un domaine qui me plaît d'avantage, un poste complet avec différentes tâches.



J'ai été formée en deux jours et je travaillais seule dès le 3ème .



Je suis une personne compétente et qui apprend vite, volontaire et j'aime le travail en équipe.



Je suis sociable et donc je m'intègre facilement.



Je me doute que plusieurs candidatures seront surement plus qualifiées que la mienne.

Mais j'ose quand même vous demander de me laisser la chance de vous prouver que je serais un bon élément pour votre entreprise.







En vous remerciant d'avance.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



Aurélia DA SILVA CARNEIRO



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

Ciel Compta

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access