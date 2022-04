Présentation: Récemment diplômée d'un Master en Management International et Savoir-faire d'Excellence, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités dans la Communication digitale. J'ai un intérêt particulier pour les secteurs du luxe, de la mode et de la beauté et pour les environnements de travail internationaux et multiculturels! Consciencieuse, dynamique et motivée, je suis disponible et à l'écoute d'éventuelles offres!