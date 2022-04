Aurélia CHAPON DUARTE

De formation comptable, mon intégration dans la société Visteon et Olliet m'a permis de diversifier et élargir mon champ de compétences (commercial, logistique et achats). Etna-Pack m'a permis de découvrir les domaines du packaging haut de gamme.

Actuellement en recherche d'emploi sur le bassin oyonnaxien, je vous invite à me contacter pour échanger et partager mes connaissances.



Mes compétences :

Assistanat commercial

Gestion des commandes

Transport

Anglais

Gestion des stocks

Suivi tarifaire

Suivi clientèle