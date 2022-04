Aurélia COCHETEUX

Passionnée par le rôle des marques dans notre société, je mets à profit ma double spécialité en communication et développement durable au sein du Planning Stratégique de Pixelis.

Je suis convaincue que les marques disposent d'un énorme pouvoir pour modifier les perceptions et porter le changement de nos modes de consommation, de notre relation à la société.

Cela demande un juste équilibre entre rigueur et créativité et c'est là que tout devient plus compliqué mais aussi passionnant !

Je suis également en charge de la démarche de responsabilité de l'entreprise (nous sommes entre autre en cours de labellisation LUCIE sur la base du référentiel ISO 26000).





Mes compétences :

Conseil

Accompagnement au changement

Communication

RSE

Développement durable