Aurélia CORRAL

Fort de mes diverses expériences professionnelles, Je suis quelqu'un qui prend à coeur ses responsabilités,toujours à l'écoute et prête à prendre des initiatives. Dotée d'une grande autonomie et rigoureuse, je m'adapte facilement au nouvel environnement de travail et à l'équipe.

Aujourd'hui chargée de communication print et événementiel, j'ai pu acquérir une certaine expérience qui me permet d'asseoir mes compétences. Brochures, catalogues, promos, affiches, salons, inauguration, n'ont plus de secrets pour moi. En tant que chef de projet, j'assure le respect des plannings, du budget et de la stratégie de communication adoptée.

Dans le cadre de mon bénévolat à la Croix-Rouge depuis de nombreuses années, j'ai également pu acquérir une première expérience de management d'une équipe de bénévoles.



A l'avenir, j'ai pour ambition de devenir responsable communication afin de pouvoir élaborer des stratégies de communication globales en fédérer une équipe de collaborateurs



Mes compétences :

Communication

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Management

Relations presse

Gestion budgétaire

Print

Marketing

Gestion de prestataires