Aurélia DA SILVA

J'ai 27 ans, je suis de Seine et Marne et je suis Auxiliaire de vie à domicile diplômé d'état depuis 5 ans.

Sérieuse, dynamique et professionnelle je suis très exigente de mon propre travail.

Je m'occupe aussi bien des personnes âgées valide que invalide, les personnes handicapées également, j'ai travaillée auprès de personnes à pathologies très lourde pour les accompagner dans la vie de tout les jours.

Ménage, repassage, repas, soins à la personne ... Mon métier n'a plus de secret pour moi.



Mes compétences :

Entretient du lieu de vie

Repassage

Hygiène corporelle du patient, âgée ou a validité

Préparation des repas

Surveillance à la personne

Promenade

Jeux de mémoire ou de motricité