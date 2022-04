Aurélia DALIVOUS

Agence spécialisée en conseils et solutions webmarketing.

Nous accompagnons nos clients de la création de leurs sites web jusqu'a la génération de trafic par tous les leviers marketing...



Créée en 2011 par une passionnée du web et du marketing, ayant fait ses preuves pour des pure players précédemment en Europe, E-Wave Marketing (EWM) est une structure à taille humaine.



Nous avons pour ambition de garder des contacts privilégiés avec nos clients. Nous travaillons sur de contrats à longs termes, nous les aidons dans leurs démarches web marketing et leur offrons la possibilité d’externaliser toutes leurs tâches e-marketing à une seule et même personne.



Notre objectif est de les accompagner, de les guider de la création de leur site web à la génération de trafic sur celui-ci, en passant par tous les leviers d’acquisition e-marketing (gestion de campagnes SEO/SEM, gestion de campagnes d’affiliation, création & envoi de newsletters/e-mailings, organisation d’opérations événementielles : collecte de leads, etc…, gestion des réseaux sociaux).



Nos clients proviennent des secteurs d’activités très variés et ont tous des profils très différents : SSII, boutiques de vente de chaussures en ligne, agence évènementielle,…



Nos maîtres mots : réactivité, dynamisme, créativité, efficacité en gardant le sourire à toute épreuve.



Notre stratégie : travailler sous le régime de la confiance et du partenariat de longue durée avec nos clients ; et réussir à acquérir une disponibilité exemplaire en toutes circonstances.



