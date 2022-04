Aurélia DAMASSE

Je viens d'arriver en Oise suite à la promotion de mon mari dans la région. Je souhaite effectuer une reconversion professionnelle comme vous pouvez le remarquer sur mon CV.



Votre établissement Paul-Langevin propose de nombreuses possibilités de formation et je trouve cela très important pour l'évolution de la population.



Je suis très motivée, j'aime prendre des initiatives et être autonome dans mon travail, mais également et surtout j'adore le contact avec les personnes pouvoir les conseiller les orienter et rendre service et cela grâce à mes 7 années chez Bijou Brigitte. J'aime apprendre et me service de divers logiciels (cf CV mes formations). Le contact téléphonique ne me fait pas peur je le maîtrise tout aussi bien (cf CV 6 mois en call center chez Armatis). Organisée je comprends rapidement les tâches à effectuer et je sais les planifier afin d'optimiser mon temps.



Dans l'attente d'un entretien afin de vous convaincre de mes motivations et compétences, je vous renouvelle mes vœux et je vous prie ainsi, d'agréer, Monsieur Trevisan, mes sincères salutations.