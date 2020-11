Aurélia DEBRAIZE

Au lycée, j'ai obtenue un BEP Carrière Sanitaire et Sociale.

J'avais 16 ans donc j'ai eu une autorisation parentale pour pouvoir commencer à travailler dans l'entreprise où travaille ma tante.



J'ai donc débuté ma carrière professionnelle en tant qu'agent d'entretien dans l'entreprise OMS Synergie.

Je suis restée dans cette entreprise de novembre 2012 à août 2020.



Je suis actuellement en formation #AVENIR depuis fin avril 2020 qui est une remise à niveau en français, en mathématiques, en numérique et la construction d'un projet professionnel.

J'ai plusieurs projet en cours mais avec pas ou peu d'expérience.



Mes projet sont :

- Auxiliaire de Puériculture ( ce qui se rapprocherais de mon BEP CSS, j'ai fais un stage dans une maternelle quand j'étais au lycée et un stage en crèche dans la formation #AVENIR)



- Secrétaire Assistante : J'ai peu d'expérience dans ce domaine mais j'ai une très bonne compétence numérique puis j'ai fais un stage dans le centre de formation RECIFE en tant que secrétaire pour découvrir ce métier.



- Secrétaire Médicale : je n'ai pas d'expérience dans ce domaine mais je voudrais plus être secrétaire médicale que secrétaire assistante.