Aurelia DEFOUR

Chercheur en biologie cellulaire sur le muscle strie squelettique.

Modeles in vivo (souris, rats): tests fonctionnels, isolation de fibres, electrotransfert, degeneration/regeneration et modeles in vitro (cellules primaires ou lignees cellulaires)

Importante experience professionnelle en microscopie fluorescente: ex vivo ou in vivo en temps reel ou sur cellules ou fibres lusculaires, microscopie confocale, cytometrie en flux.

Capable d'analyse de donnees biologiques, d'ecriture de rapports concis ou de presentations orales. Tres motivee, organise et prete a apprendre.

Enseignement de travaux diriges ou de cours magistraux dans differents instituts (monitorat) et formatiom de nombreux etudiants en laboratoire.

Specialites: BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE: Luminex, real time polymerase chain reaction (qPCR), PCR, western blotting, immunoprecipitation, spectrometrie de masse (SILAC, SILAM), ELISA, Illumina beadchip arrays, activite enzymatique, culture bacterienne, extraction et purification de proteins, ADN et ARN.

MICROSCOPIE: microscopie confocale,TIRF (total internal reflectance fluorescence) .

INFORMATIQUE: Microsoft Office (Word, Excel, and Powerpoint), Coreldraw, Statview-SE, Superanova, Graph Pad Prism, traitement d'images (Image J, Image Tool, N.I.H, AxioVison 4.7, Slidebook, Metamorph, Photoshop), Endnote, Reference Manger, MacOs, Windows and Linux.



Mes compétences :

Microscopie

Physiologie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

ecriture de projet

presentation de travaux de recherche

ecriture de rapports/papiers scientifiques