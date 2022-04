Aurelia DELVALLE

3 années d'alternances (secteurs d'activités variés : industries chimiques, pharmaceutiques et nucléaire).

Puis, en poste en tant qu'Ingénieur d’études en Environnement et Sûreté Nucléaire (depuis 3 ans).



Compétences principales : Management des Risques Industriels et Environnement et en Sûreté de Fonctionnement.

Investie dans mon travail et dans mon entreprise : Relais OHSAS 18001, Auditrice Qualité Interne ISO 9001, Relais Femmes d'Energie.



A l'écoute d'opportunités professionnelles en HSE/Sûreté.



Géographiquement : Midi-Pyrénées, PACA, Lorraine.



Mes compétences :

Risques industriels

Environnement

Normes

Pack office

Audit

Arrêté INB

Energies

Communication

Sûreté nucléaire

Qualité