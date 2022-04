Vous ne savez pas par où commencer votre recrutement ? Quelle rémunération proposer à votre futur commercial(e) ? N'hésitez pas à me confier votre recherche ! Ma large connaissance de ce marché exigeant et mon expérience de plus de 15 ans dans le recrutement me permettent de vous apporter une réponse claire et rapide.



J'accompagne les PME quel que soit leur secteur d'activité ou leur implantation géographique dans le recrutement de leurs commerciaux. Parce qu'une PME n'a pas les mêmes problématiques qu'un grand groupe, j'apporte une solution sur-mesure et adaptée à chaque recrutement.



Aurélia Duchange - 06.82.95.18.27 - contact@talent-connexion.fr



Mes compétences :

Commercial

Management

Gestion de personnel

Formateur

Recrutement

Réseaux sociaux

Gestion des talents

Coaching