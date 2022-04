Aurélia ENGUEHARD-JACQUET

A la fin de mes études, j'effectue le dernier stage au sein du bureau de contrôle SECO à Bruxelles, que j'intègre par la suite en CDI. Fin 2009 je rentre en Bretagne où je m'oriente vers le métier de chargées d'affaires en bureau d'études. Cela me permet d'approfondir mes connaissances et d'apprendre énormément quant au calcul du béton armé et du respect des normes en vigueur.



Rigoureuse et dynamique j'aime travailler sur des projets variés avec des interlocuteurs différents.



Mes compétences :

Calcul aux eurocodes et BAEL

Utilisation des logiciels Graitec (arche,advance)

Travail en équipe

Encadrement des projeteurs

Suivi de l'avancement et de la facturation des dos

Relations clients