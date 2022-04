Aurélia FIERLEJ-SCHMITT

Après des études littéraires, j'ai suivi un cursus de formation en gestion des ressources humaines à l'Ipst Cnam parallèlement à mon entrée dans la vie professionnelle, puis à l'IGS de Blagnac dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

C'est en cabinet d'expertise comptable que j'ai en grande partie appris mon métier. J'aime travailler pour le compte d'entreprises locales, aux profils très divers, et appréhender les univers des professionnels ainsi côtoyés.

Je suis organisée et curieuse de l'actualité.

J'aime mon métier et apprécie les échanges constructifs qui me permettent d'améliorer ma pratique professionnelle.



Mes compétences :

paye

gestion du personnel

droit social

multi conventions collectives