Aurelia GARNIER

Chef de secteur dans plusieurs sociétés de grandes marques,dans la grande distribution depuis plus de 6 ans,je met désormais mes compétences et mon savoir faire au service d'autres secteurs d'activités économiques pour relever de nouveaux challenges!

Pro-active et dynamique,je n'envisage pas de travailler sans négocier!

Je suis rentrée dans la vie active via un BTS MUC effectué en alternance,et très rapidement mon sens du relationnel,mon goût immodéré pour vendre et négocier ainsi que mon autonomie m'ont poussé à un poste de chef de secteur.



Mes compétences :

Autonomie

Commerciale

Développement CA

dynamique

Esprit d'équipe

Négociation

Organisée

Pharmacie

Relationnel

Vente