Aurelia GIROUX

Après huit années au poste d'assistante administrative et comptable dans une société de transports international, je souhaite consolider mon expérience. J'aimerais intégrer une entreprise afin de m'y investir et si possible évoluer. Mais aussi mettre au service de cette entreprise mon savoir-faire et mon désir de travailler en équipe.



Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

Suivi commercial et administratif

Secrétariat

Téléphonie

Gestion des commandes

Accueil physique et téléphonique

Classement

Microsoft Windows

Accueil des clients

FOURNISSEURS

Comptabilité fournisseurs

Mac OS

Assistance comptable

Gestion du courrier

consolider mon experience

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Apple MacOS