Aurélia GISSY

Je suis conseillère clientèle pour le groupe AG2R La Mondiale. J'ai eu un an d'expérience dans la mutuelle et la prévoyance. De plus, je suis formée sur le métier entreprise me permettant de gérer la vie des contrats des entreprises auprès de notre entreprise. J'apprécie la relation avec les clients afin de les guider, de les conseiller dans leurs démarches. De plus, je suis une personne calme, patiente, dynamique et souriante. Je prépare actuelle un Master en Management pour pouvoir évoluer.



Mes compétences :

Centre d'appel

Communication

Stratégie de communication

Mode

Mutuelle

Prévoyance

Retraite

Gestion de la relation client