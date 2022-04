Aurelia GIUSTI

Chef de projet en ingénierie documentaire(Institut national des techniques de la documentation INTD- CNAM, Bac +5.

Mémoire de fin d'études : La recherche fédérée des portails patrimoniaux : quelles solutions documentaires ?

L’exemple du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)





Chargée de recherche d'information et de réalisation de produits documentaires

Traitement de l'information (bases de données, indexation sur tout type de support, classement, thésaurus et terminologie, inventaire)

Cahier des charges fonctionnel et technique pour réalisation de site web

Gestion de contenu (CMS)

Conduite de projets (budget, recherche de partenariats, échéancier)

Intérêt pour les outils sémantiques

Enseignement des compétences informationnelles auprès des étudiants

Connaissances en archivistique, spécialisée en archives historiques



Mes compétences :

Bibliothécaire

Création

Documentaliste

Indexation

Terminologie