Aurélia GONTHIER

A la fois dans la création et dans la technique, les questions de fond sont pour moi fondamentales dans mon travail.

Il en va de même de la qualité des relations humaines :

une équipe alliant rigueur, efficacité et savoir être.



Ce qui me passionne

Intégrer des projets et les faire évoluer !

J'aime examiner, détailler, vérifier. J'aime compléter, trouver, valoriser.

Rendre un projet viable : visuellement efficace, fonctionnellement intelligent, logiquement envisageable, éthiquement respectueux.

Mon objectif est de satisfaire UNE équipe, MON équipe ; avec un projet bien mené, qui a une belle esthétique et un potentiel avéré dans son domaine d'action.



Mes compétences :

Autocad 2D

Revit building

Adobe suite

Final Cut Studio

Sketchup

Open office

Open Office & Microsoft Office

Architecture

Construction bois

Construction métallique

CONSTRUCTION MODULAIRE

Électricité

Photographe

Photomontage

Peinture

Bâtiment