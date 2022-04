Aurelia HOUDUSSE

Dessinateur projeteur depuis 13 ans maintenant dans différentes agences d'architecture, ce poste m'a permis d'acquérir de l'expérience dans divers domaines.

J'ai pu suivre des dossiers de la phase esquisse à l'exécution dans les secteurs; privé avec des maisons d'habitations neuves et des rénovations; public avec des groupes scolaires, des EHPAD, centres culturels, logements sociaux; de la promotion privé et tertiaire.

J'ai élaboré également les images de syntheses, notamment pour les insertions dans le site.

Aujourd'hui j'ai pour objectif de reprendre le meme type de poste chez l'annonceur ou bien faire du télétravail sur la région Bretagne et Pays de Loire.



A tres bientot.



Mes compétences :

Archicad 15

All plan 2013

Arc+

Artlantis

photoshop

pack office

archicad 16