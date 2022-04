Bonjour



Je recherche un poste dans le secrétariat. Je suis titulaire d'un BTS Assistante de Gestion depuis le 5 juillet 2016.

Je suis disponible, motivée et polyvalente. J'ai travaillé dans plusieurs domaines tels que l'animation, l'hôtellerie et l'administration renforçant ainsi mes compétences dans l'accueil et l'administration.