Aurelia KASTALDI

Je suis commercial indépendant dans le sourcing d'objets promotionnels, give-away, accessoires cosmétiques.

Spécialisations: développement des spécificités produits, client product requirements, évaluation et sélection des fournisseurs, recherche de nouveaux produits, gestion coût transport, respect des lead time, suivi de production ... je suis l'interface client!



si je devais résumer ce que j'apporte à mes clients et le pourquoi ils sont toujours là, je dirais que c'est simplement une solution



Le métier du give-away, l'objet promotionnel c'est toute une vie

Chaque projet est géré de A à Z

On ne laisse rien au hasard

On essaye d'être original dans nos propositions, on conseille, on est persévérant, on est intransigeant sur le détail



J'aime à penser qu'on fait parti de votre équipe



Alphalogica.com m'offre un soutien, une expérience, et une présence sur le terrain en Chine







Mes compétences :

Gestion de projet

Audit social

Réglementation produit

Commerce international

Sourcing international

Transport international

Développement produit