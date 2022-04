Aurélia LASSAUCE

Ingénieur en Maîtrise des Risques Industriels, j'ai complété ma formation par un Master Recherche en Sciences de l'Environnement Industriel et Urbain, et par un Doctorat en Sciences et Génie de l'Environnement.

Mon expérience professionnelle m'a permis de développer mes compétences en mécanique des fluides et en génie des procédés.

Actuellement, je suis Ingénieur Essais Mécanique des Fluides.



Mes compétences :

Génie des Procédés

Mécanique

Mécanique des fluides