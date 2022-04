PIORO, maison d’édition créée en 2011 par Aurélia le Bechec, s’est donnée pour mission l’accompagnement des enfants dans leur découverte des goûts. PIORO poursuit sa route sur cette voie avec enthousiasme et engagement, depuis 5 ans.

« Pour accompagner les enfants dans l’apprentissage du « bien-manger », nous avons choisi d’éditer des ouvrages qui présentent un réel intérêt pédagogique, tout en optimisant leur caractère ludique, notion indispensable des albums jeunesse. Le premier ouvrage, dédié à la courgette, a d’ailleurs été conçu en collaboration avec des instituteurs » explique Aurélia Le Bechec, créatrice des éditions PIORO.

Aujourd’hui l’ensemble du catalogue PIORO réjouit les 3-6 ans et les familiarise avec ce qui poussent dans les champs autour de livres, de jeux, de kit ou de menus savamment pensés. « J’ai eu envie que les enfants puissent mettre la main à la pâte. Qu’ils aient envie de découvrir autrement les fruits et les légumes, en les achetant eux-mêmes chez le primeur, en les cuisinant et en les goûtant ! » souligne l’éditrice. Rassemblés au sein de différentes collections, les ouvrages PIORO et leurs nombreux personnages ont reçu un accueil chaleureux de la part des enfants mais aussi des parents.

Tous les projets PIORO tendent à rendre ludique la valorisation des produits naturels et l'équilibre nutritionnel pour accompagner nos enfants dans leur découverte des fruits et légumes.



