Aurélia LE DANTEC

Bonjour,



Je viens de terminer ma formation de BTS en Biotechnologie et je souhaiterais trouver un poste dans le domaine dans la recherche si possible. Je suis motivée, et j'aime travailler en laboratoire.

J'ai effectué 4 mois de stage dans une équipe de recherche à l'IBGC situé sur le campus de l'université de Bordeaux II.

Pour de plus ample informations, vous pouvez me contacter.



Mes compétences :

Informatique

Biologie moléculaire

Microbiologie

Biotechnologie

Biologie cellulaire

Biochimie

BTS