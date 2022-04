Aurelia LOEB

Directrice Artisitque/Graphiste, mes domaines de compétence vont de la réalisation de charte graphique et d'identité visuelle, à la création de webdesign, ainsi que tous supports de communication print et web.

J’assure la direction artistique et la création graphique de tous vos projets de A à Z ou bien sur des points précis.

Mon expérience me permet de répondre efficacement et de manière réactive à vos besoins en terme de création visuelle. En adéquation avec votre secteur d’activité, votre personnalité, votre histoire, vos valeurs et vos contraintes, je vous propose une prestation entièrement personnalisée. Que vous ayez besoin d’un design sobre et corporate ou bien original et décalé, je m’adapte à tous les styles en respectant les règles de design, d’ergonomie et les standards, vous offrant ainsi une solution adaptée et efficace à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Illustrator

Création

Flash

Illustration

Photoshop

Graphisme

PAO

In Design

Adobe Dreamweaver