Aurelia LORENZI

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



CULTURA : Manager des ventes E Commerce - Loisirs Créatifs

Février 2012 - Auj. : CDI





CDISCOUNT PRO : Acheteur BtoB multi-produits, Bordeaux

Août 2010 - Juillet 2011 : CDI



•Achat : élargir le nombre de références BtoB, définir les besoins de la clientèle Pro, suivre les gammes et les résultats, assurer une veille concurrentielle, monter des opérations promotionnelles

Logistique : gestion des approvisionnements, suivi des commandes, traitement des litiges

•Ouverture du site Pro à l’été 2011 : réaliser des études de marché, définir un budget prévisionnel et mettre en place une stratégie, prospecter et mener les négociations avec les fournisseurs, trouver les meilleures sources d’approvisionnement – Plus de 1.000 références à terme





CDISCOUNT : Acheteur BtoC (Cuisson, Art de la Table, Buanderie), Bordeaux

Janvier 2009 - Aout 2010 : CDI



•Achat : sélection des fournisseurs français et étrangers (Importation d’Asie) négociation des prix d’achats et des conditions commerciales,choix des produits, gestion des échantillons (crash test, contact alimentaire, étiquetage, mode d’emploi), recherche d’opportunités, pilotage de la marge, gestion du stock - Plus de 2.000 produits et 50 fournisseurs

•Logistique : gestion des approvisionnements, suivi des commandes, traitement des litiges

•Chef de produit : mise en ligne, suivi des ventes, coordination des actions promotionnelles, études concurrentielles, gestion quotidienne de la « vitrine »







DECATHLON Responsable Univers, rayons Course à pied et Sports d’eau, Montauban

Mars/août 2008 : CDI



•Management d’une équipe de 7 personnes

•Pilotage d’un Chiffre d’Affaires mensuel de près de 100k€ et des coûts associés

•Gestion du personnel des univers : recrutements, formations, plannings

•Suivi des rayons : approvisionnement, stocks, vente, linéaire

•Organisation des opérations commerciales : mailing, offres clients





MICHELIN Responsable Comptes Secteur, filière Poids Lourds, Clermont-Ferrand

Sept/déc 2007 : CDD



•Ventes de pneumatiques en marché B to B (Poids lourds et Génie civile)

•Analyse du marché automobile et de la filière poids lourd







GOINEAU Responsable Marketing et Communication Externe, Lyon

Bijouterie

Juil/déc 2006 : stage



•Création du site Internet ; Organisation des « Journées Portes Ouvertes » et « Ventes Privées »

•Prospection et suivi de la nouvelle clientèle







PUBLICIS BLEU VERT Assistante chef de Projet Marketing Opérationnel, Lyon



Janv/juil 2006 : stage, Agence conseil en marketing opérationnel – Groupe PUBLICIS



•Promotion des ventes, marketing Direct

•Animation des réseaux, théâtralisation des points de vente











ASCENSIONNEL COMMUNICATION Assistante Relations Publiques-Chef de Produit, Clermont-Ferrand



Juil/déc 2005 : stage, Agence de publicité



•Organisation de salon (Loire Valley Festival) et participation à l’Heavent Expo

•Lancement commercial d’une invention. Analyse du marché. Création du plan de communication.Dépôt de brevet. Suivi des ventes.







FORMATION



2003-2007 : Master in Management, ESC Clermont, Option Communication, Marketing,Négociation (1 Semestre à l’étranger, Mexique)

2001-2003 : Classes Préparatoires au Lycée Saint Louis de Gonzague à Paris (75)

2001 : Baccalauréat ES, option Mathématiques au lycée Saint Érembert, à Saint Germain en Laye (78)







LANGUES - DIVERS



Anglais : courant (TOEFL 647)

Espagnol : courant

Mandarin : notions



Voyages : Europe occidentale, Australie, Chine, Etats-Unis Lecture : Romans du XIXème

Peinture et architecture : Dali, Gaudi Sport : Ski ; intérêt pour le Rugby



Mes compétences :

E-commerce

Internet

Chef de produit

Achats

Marketing

Vente

Communication

Import

Logistique