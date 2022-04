Aurélia LOYEAU

Actuellement Responsable Adjointe au sein du magasin Bréal Angers.



Ma devise : S'enrichir au contact humain, la vie est un challenge sur nous même, apprendre des autres c'est aussi apprendre sur soi, savoir donner et savoir recevoir avec gratitude.

Faire preuve d'ouverture d'esprit, de recul, de bienveillance et d'optimisme, ainsi, tout est possible!







Mes compétences :

Animation d'équipe

Chiffre d'affaires

Vente

Gestion de la relation client

Organisation

Analyse des besoins

Management