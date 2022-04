Aurélia MARIANI

Formation et conseil en thérapie énergétique.



Le sens de mon travail :



Accompagner vers une meilleure connaissance de soi-même et une meilleure connexion avec ses potentiels personnels.



Explorer la conscience pour mieux comprendre sa nature profonde, son fonctionnement et faire des choix de manière éclairée.



Guider sur le chemin de soi pour atteindre la paix intérieure et la liberté.



Pour cela, j’accompagne les (futurs) professionnels à travers la formation ;



Mon but : vous rendre autonome dans l’utilisation des outils énergétiques, émotionnels et physiques.



Pour les particuliers, je conseille les formations découverte ou les formations métier certifiantes :



- WEEKEND DÉCOUVERTE -

Découvrez les énergies subtiles

Découvrez la lithothérapie



- FORMATION MÉTIER CERTIFIANTE -

Litho-thérapeute

Énergéticien

Thérapeute holistique



Pour ceux qui sont déjà thérapeutes, je le propose des formations de spécialisation



- FORMATIONS SPÉCIALISATION CERTIFIANTE -

Les émotions

La relation d'aide

La posture du thérapeute

Énergies subtiles

Lithothérapie

Thérapie holistique



Mes compétences :

Formation

Lithothérapie

Feng shui