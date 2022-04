Aurélia MARTIN DEL RIO

Titulaire du bac stg option marketing et étant entrée dans la vie active rapidement, j’ai à mon actif 10 ans de travail.

Grâce auxquels j’ai pu enrichir mes connaissances et plus particulièrement dans le domaine de l’immobilier/construction.

Je suis actuellement en recherche d’un poste à pourvoir dans la région de Toulon d’ici septembre 2019.

Je suis dynamique joviale et toujours désireuse d’enrichir mes connaissances alors n’hesitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.