Après 4 ans d'études en Marketing et Management à Paris et plus de 5 ans d'expérience dans le domaine du retail, je souhaiterai aujourd'hui rejoindre une équipe au sein de laquelle je serai être force d'exécution et atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Pratique du piano

Auteur de livres pour enfants

Spécialiste du Marketing du Luxe