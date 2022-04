Aurélia MEDRANO

Après avoir acquis des compétences en pilotage de projets et en management d'équipes au cours de mes premiers postes de Conductrice de Travaux puis de Reponsable d'Agence AMO, j'ai souhaité élargir et compléter mon panel de compétences autour de l'acte de construire, en particulier dans les domaines financier et commercial de la promotion immobilière.

C'est dans cette logique que j'ai pris une Direction de Programmes chez un Promoteur qui se structure pour mieux se développer et au sein duquel tout reste à créer localement : process et outils opérationnels et esprit d'équipe.

Je suis pugnace, motivée et rigoureuse et avant tout, passionnée par le large domaine de l'immobilier et de la construction.



Mes compétences :

Gestion sociale et humaine en équipe

Faire appliquer la politique QSE

Suivi de l'exécution des travaux

Relation client, architecte, bureaux d'étude

Relations services supports techniques

Ecoute et diplomatie

Application à la gestion financière du budget

Organisation d'un projet, anticipation

Travail en équipe

Communication

Adaptabilité

Négociations entreprises

Etablissement d'un chiffrage détaillé