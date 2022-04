Aurélia MEYER

AFI24, Spécialiste des formations en alternance dans le supérieur et dans les sciences, nous proposons en 2017 plus de 55 formations du Bac pro au Master spécialisé pour les entreprises des Industries Chimiques, Pharmaceutiques, Cosmétiques et Agro-industrielles.



Notre expertise et notre outil Focaliz nous permettent de vous accompagner afin de développer cette voie d'excellence :

- sessions de coaching pour les candidats

- évaluation des besoins en compétences des entreprises

- suivi des équipes pédagogiques

- mise en relation des acteurs sur un portail unique dédié à l'apprentissage



Retrouvez l'ensemble de nos formations sur



Mes compétences :

Sens du contact et de l'écoute

Recrutement

Apprentissage

Conduite du changement

Gestion de projet

Formation professionnelle continue

Management