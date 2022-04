Aurélia NIAUX

Chimiste spécialisée dans les matériaux et les polymères, je vise un poste d'Ingénieur R&D dans l'industrie chimique. De part mon cursus et mon expérience chez SEPPIC, je possède une grande connaissance concernant la synthèse et la caractérisation de polymères mais aussi concernant les propriétés mécaniques et la mise en forme des matériaux. De plus, bénéficiant d'expériences trans-atlantiques, je témoigne d'une mobilité nationale et/ou internationale.





Mes compétences :

Polymères

Chimie analytique

Matériaux

Chimie organique

Cosmétique

Marketing