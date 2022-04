Aurélia PIERRET

Je suis en reconversion professionnelle suite à dix années d'expérience dans le monde du semi-conducteur. Je me tourne désormais vers mon métier de cœur qui concerne l'Eau et l'Environnement, en appuyant ma formation de chimiste par une licence professionnelle en Diagnostic et Aménagement des Ressources en Eau que j'ai obtenu avec mention bien.

Je recherche un poste sur le métier de Technicienne de Rivière, Hydrobiologiste, Environnement ou d'une appellation et contexte similaires.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MicroStation

MapInfo

Autocad

ArcGIS

Marchés publics

Droit

Cartographie SIG

Hydrologie

Eau et assainissement

Assainissement non collectif

Diagnostic environnemental

Microbiologie

Hydrogéologie

Analyse chimique

Aménagement de rivière

Prévention des risques

Animation de réunions

Sens du contact