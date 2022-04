Aurelia PLANTEROSE

Monteuse et réalisatrice professionnelle, je suis à la recherche de nouveaux projets et collaborations : film de communication interne ou externe, reportage, film institutionnel, documentaire, film événementiel...



Mon approche en quelques mots ? Beaucoup de créativité (avec le sens de l'écriture), du professionnalisme bien sûr (et de la réactivité), un grand sourire (que je travaille seul ou en équipe) et un brin d'originalité (et décalé).







Mes compétences :

Cadrage

Photographie

Réalisation audiovisuelle

Motion design

Montage

Ecriture