Aurélia PUAUD (COMBEAU)

Passion, créativité, persévérance,

Mes leitmotivs qui me permettent chaque jour de m’épanouir pleinement dans le développement de produits cosmétiques.



Après une première expérience chez un fournisseur de matières premières, j’ai souhaité évoluer chez un sous-traitant afin de relever de nouveaux challenges et de mieux comprendre les attentes des consommateurs. Dans ce cadre, j’occupe, depuis 2010, un poste de chargé de projet R&D produits cosmétiques (soin, hygiène, maquillage, fine fragrance…) et d’ambiance (bougie, diffuseur…) au sein d’une structure internationale très dynamique.



A ce titre, j’interviens sur la définition du brief technique, la formulation, le suivi réglementaire, l’évaluation de la sécurité et l’objectivation, et le suivi de production. Cette polyvalence, rimant avec pro-activité et enrichissement personnel, rythme chacun des nouveaux développements qui me sont confiés .



Dotée d’un bon relationnel, j’apprécie travailler avec des partenaires internationaux et à l’interface avec les services marketing, achat, réglementaire et qualité. Ce lien étroit avec les autres services m’a fait naître un certain intérêt pour la qualité et le packaging.



Scientifique de formation, je m’intéresse à la biologie cutanée et aux études universitaires. De ce fait, je suis membre de la Société Française de Cosmétologie et participe à divers séminaires et salons professionnels. J’accorde une certaine importance à élargir mon réseau afin d’échanger et de créer de nouvelles opportunités.





Mes compétences :

Formulation cosmétique

Gestion de projet

Support technique

Réglementation cosmétique internationale

Production

Réglementation Cosmétique France/Europe

Innovation

Sourcing façonniers