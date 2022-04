Aurelia RAVEL

En recherche active



Issue d'une famille d'artistes, j'aime mettre de l'art et de l'idée là où cela manque.



Plus de 10 ans d’expérience (dont une année en Australie) dans différents secteurs de communication (décoration, édition, institutionnel, corporate, média, cinéma, MD) me permettent de m’adapter à différentes attentes et besoins.

Artistiquement curieuse, je suis vivement intéressée par de nouveaux projets créatifs et vous invite à découvrir mon site portfolio en ligne (graphisme / illustration / peinture) :

www.couleurdelenvie.com



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Beauté

Cinéma

Décoration

Graphism

Graphisme

Illustration

Illustrator – indesign

indesign

Luxe

Luxury

X press