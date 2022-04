Aurelia RERSA

Je suis titulaire d'un BTS CGO à l'EIC de Tourcoing

J'ai fait 1 an de DCG à saint jean Baptiste de la salle à Lille mais sa ne m'a pas plus.



Sa fait 3 ans que je suis au seins de la société IDGROUP, je suis entrée en intérimaire et 8mois après j'ai signée mon CDI.



Je suis une personne très rigoureuse et ordonnées dans mon travail mais aussi très agréable, très souriante faisant preuve d'un fort esprit d'équipe. Mon expérience au seins d'une grand entreprise pour mon 1er job en temps que comptable m'a permis de développer mon sens des responsabilité et de travailler en autonomie.



Dans la vie de tous les jours j'accorde une importance à ma famille.

J'ai voyager, aller au cinéma et faire du shopping.



Mes compétences :

Maitrise CODA

Maitrise KYRIBA

Maitrise Word et Excel

Maitrise IDFACTU