Aurélia ROGE

Après avoir obtenu mon BTS de Communication à l'ESP (Paris) et validée ma Licence Professionnelle Ingénierie de l'Internet et du Multimédia Indépendants (2IMI) à l'IUT de Troyes, je suis actuellement responsable production et projets à l'agence de communication ZETRUC.



Suite à diverses expériences professionnelles, les postes de chef de projet, d'assistante de production dans une agence de publicité ou un poste dans l'évènementiel dans la région de l'Aveyron m'intéresseraient tout particulièrement.

En attendant, je me lance en tant que freelance pour répondre au mieux aux différentes missions de suivi de projets.



Mes compétences :

Communication

Chef de publicité

Gestion de la production

Community management

Management

Gestion de projet